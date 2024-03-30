Çayırova Belediyesi, Bornova Belediyesi Karşıyaka\'yı mağlup etti

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Türkiye Basketbol Ligi'nin 31. hafta açılış karşılaşmasında deplasmanda Bornova Belediyesi Karşıyaka'ya konuk olan Çayırova Belediyesi, maçı 80-89 kazanarak, Play-Off yarışında kritik galibiyete imza attı.

2 yılda aldığı iki şampiyonluğun ardından, bu yıl Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, ligin 31. hafta karşılaşmasında Bornova Belediyesi Karşıyaka'yla mücadele etti. Müsabakaya Diante Watkins, Phille Greene, Serhat Uğur, İlkan Karaman ve Tolga Kaan Birer beşiyle başlayan Çayırova Belediyesi, ilk periyodu 12-19 önde kapattı. İkinci periyotta iki takımın da hücum performansı üst seviyeye çıkarken Çayırova Belediyesi, skor üstünlüğünü korudu ve devreye 33-41 önde girdi.

Üçüncü çeyrekle beraber Eray Akyüz'ün üstün oyunuyla skorda tutunmaya çalışan Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın basketlerine karşılık veren Çayırova Belediyesi, son periyoda 56-63'lük üstünlükle geçti. Son periyot da karşılıklı basketlerle geçilirken, rakibinin farkı kapattığı her an karşılık vermeyi başaran Çayırova Belediyesi, mücadeleden 80-89 galip ayrıldı ve bu sezon ligdeki 16'ncı galibiyetine imza attı.

Phille Greene'den 21 sayı

Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 21 sayılık performansıyla Phille Greene olurken, Diante Watkins'in 14, İlkan Karaman'ın 13 sayı 15 ribaundu ve Oğuz Savaş'ın 12 sayısı galibiyette büyük rol oynadı. Bu sezon 16'ncı galibiyetini alan Çayırova Belediyesi, Play-Off yarışında kritik bir zafer almış oldu. - KOCAELİ