Çayırova Belediyesi, Konya'yı Deplasmanda Yenerek İkinci Sıraya Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çayırova Belediyesi, Konya'yı Deplasmanda Yenerek İkinci Sıraya Yükseldi

Çayırova Belediyesi, Konya\'yı Deplasmanda Yenerek İkinci Sıraya Yükseldi

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, deplasmanda oynadığı zorlu maçta Konya Büyükşehir Belediyesi Spor'u 88-92 mağlup ederek, galibiyetle ayrıldı ve sıralamada ikinci sıraya yükseldi. Diante Watkins, 24 sayı 6 ribaunt ve 11 asistle takımının en skorer oyuncusu oldu.

02.12.2024 09:53  Güncelleme: 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, deplasmanda karşı karşıya geldiği Konya Büyükşehir Belediyesi Spor'u 88-92 mağlup ederek, zorlu müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Zorlu Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ile karşı karşıya gelen Çayırova Belediyesi, mücadeleden 88-92 galip ayrıldı ve maç eksiğine rağmen ikinci sıraya yükseldi. Baş antrenör Engin Gençoğlu öncülüğünde Diante Watkins, Ali Efe Barış, Merthan Mutlu, Jamari Traylor ve Oğuz Savaş ilk 5 ile başladı. Konya Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğinde her iki takım da karşılıklı basketler buldu ve ikinci periyoda 18-17'lik Konya BBS'nin üstünlüğü ile geçildi. İkinci çeyrekte, hücumdaki ritmini yükselten Çayırova Belediyesi, savunmada istediği tempoyu yakalayamayınca devreye 48-41 geride girdi.

Üçüncü periyotta Diante Watkins ve Koray Çekici'nin hücumdaki güzel performansıyla maça ağırlığını koyan Çayırova, aradaki farkı eritse de son periyot öncesinde 68-67 gerideydi. Son çeyrek başında bulduğu üçlük basketle 68-70 öne geçen Çayırova Belediyesi, bir daha üstünlüğü elden bırakmadı ve maçı 88-92 kazanmayı başardı.

Maçın Çayırova Belediyesi adına en skorer oyuncusu 24 sayı 6 ribaunt ve 11 asistle Diante Watkins olurken, Koray Çekici'nin 19 sayı 4 ribaunt ve 2 asisti, Mehmet Oğuzhan Kızıl'ın 14 sayı 5 ribaundu ve Jamari Traylor'un 13 sayı 5 ribaunt ile 3 asisti galibiyette büyük rol oynadı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Basketbol, Çayırova, Türkiye, Konya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çayırova Belediyesi, Konya'yı Deplasmanda Yenerek İkinci Sıraya Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Atatürk’ün gençliğe hitabesini dinletip ODTÜ’lü profesörü dolandırdılar Atatürk'ün gençliğe hitabesini dinletip ODTÜ'lü profesörü dolandırdılar
10:20 Irak’taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye’ye girdi Irak'taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye'ye girdi
10:13 Esad’ın Erdoğan’ın uzattığı eli tutması an meselesi Esad'ın Erdoğan'ın uzattığı eli tutması an meselesi
10:10 MİT’ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat’a operasyon Terör örgütü PKK’nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü MİT'ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat'a operasyon! Terör örgütü PKK'nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü
09:36 Esenyurt’ta istismar operasyonu Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı Esenyurt'ta istismar operasyonu! Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı
17:14 Halil Umut Meler, Suudi Arabistan’ı karıştırdı Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı
16:57 Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı
16:42 Beşiktaş’ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek
16:31 Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı
16:29 Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş’a: Takımın başın geçeceği maç bile belli Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a: Takımın başın geçeceği maç bile belli
16:25 Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler
16:12 Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı
16:10 TOKİ onlarca daireyi satışa çıkaracak TOKİ onlarca daireyi satışa çıkaracak
16:00 Trabzonspor’dan hakem isyanı: Cumhurbaşkanına kadar gidecekler Trabzonspor'dan hakem isyanı: Cumhurbaşkanına kadar gidecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 11:40:22. #1.11#
SON DAKİKA: Çayırova Belediyesi, Konya'yı Deplasmanda Yenerek İkinci Sıraya Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.