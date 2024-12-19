Çayırova Belediyesi, MKE Ankaragücü'nü 85-71 Mağlup Etti - Son Dakika
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Çayırova Belediyesi, MKE Ankaragücü'nü 85-71 Mağlup Etti

Çayırova Belediyesi, MKE Ankaragücü\'nü 85-71 Mağlup Etti

Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu 12. hafta erteleme maçında Çayırova Belediyesi, sahasında MKE Ankaragücü'nü 85-71 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Diante Watkins'ın 25 sayıyla öne çıktığı maçta, ev sahibi ekip ilk yarıda geniş bir fark yakalayarak devreyi 45-24 önde tamamladı.

19.12.2024 11:41  Güncelleme: 11:43
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Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu 12. hafta erteleme maçında sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayan Çayırova Belediyesi, karşılaşmadan 85-71'lik skorla galip ayrıldı.

Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu'nda mücadelesinde devam eden Çayırova Belediyesi, 12. hafta erteleme maçında ligin güçlü ekiplerinden MKE Ankaragücü İkon Menkul'le karşı karşıya geldi. Baş antrenör Engin Gençoğlu'nun öncülüğünde karşılaşmaya Diante Watkins, Eray Aydoğan, Ali Efe Barış, Oğuzhan Kızıl ve Oğuz Savaş ilk beşiyle başlayan Çayırova Belediyesi, ilk periyodu iyi savunma enerjisiyle geçti ve17-13 önde kapattı. İkinci çeyrekte Diante Watkins'in etkili oyunu ve diğer oyuncuların da skora katılarıyla farkı artıran Çayırova Belediyesi, Çayırova Kapalı Spor Salonu'ndaki mücadelenin devre arasına 45-24 önde girmeyi başardı.

Üçüncü periyot her iki takımın da karşılıklı basketleriyle geçerken, Çayırova Belediyesi, ilk yarıda yakaladığı farkı korumayı başardı ve son çeyrek öncesinde 67-45'lik skorla avantajlı olan taraftı. Dördüncü periyotta tecrübeli oyuncularıyla sayı bulan ve savunmada sertlik dozunu artıran MKE Ankaragücü, bir an farkı 3 sayıya kadar indirse de, Çayırova mücadeleden 85-71 galip ayrılmayı bildi.

Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 25 sayıyla Diante Watkins olurken, Koray Çekici'nin 12 sayı 11 ribaunt, Merthan Mutlu'nun 12 sayı, Eray Aydoğan'ın 11 sayı ve Oğuzhan Kızıl'ın 10 sayı ve 6 ribauntluk performansı galibiyette büyük rol oynadı. Maç sonunda seyircisiyle birlikte büyük bir sevinç yaşayan Çayırova Belediyesi basketbolcuları, maç sonunda taraftarlarla birlikte geleneksel galibiyet pozunu verdi.

Basketbol takımının galibiyetini tebrik eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Ankaragücü'nü 85-71 mağlup eden oyuncularımızı tebrik ediyor, takımımıza gönülden destek veren taraftarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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