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Çayırova Belediyesi Sporcuları 2023 Yılında 561 Madalya ve 50 Kupa Kazandı - Son Dakika
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Çayırova Belediyesi Sporcuları 2023 Yılında 561 Madalya ve 50 Kupa Kazandı

Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü (ÇESK) bünyesinde yer alan sporcular, ulusal ve uluslararası yarışmalarda büyük bir başarı elde etti. 2023 yılında toplamda 561 madalya ve 50 kupa kazanan ÇESK sporcuları, ilçede takdir topladı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sporcuları tebrik ederek desteklerinin artarak devam edeceğini belirtti.

Çayırova Belediyesi Sporcuları 2023 Yılında 561 Madalya ve 50 Kupa Kazandı
17.01.2024 - 13:01,  Güncelleme: 13:02
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Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü (ÇESK) çatısı altında ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan sporcular, 2023 yılında 561 madalya ve 50 kupa kazanarak büyük başarı sağladı.

Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü (ÇESK), geleceğin yıldızlarını yetiştirmeye ve ülke genelinde adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. İlçedeki çocukların ve gençlerin, fiziksel, zihinsel gelişimleri için belediyenin tüm imkanları seferber edilirken, Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bünyesinde müsabakalara katılan Çayırovalı sporcular, 2023 yılında 561 madalya ve 50 kupa kazanma başarısını gösterdi. Basketbol, futbol, yüzme, voleybol, cimnastik, karate, kick boks ve halk oyunları bünyesinde müsabakalara katılan ÇESK sporcuları, 2023 yılında 171 altın, 173 gümüş ve 217 de bronz madalya alma başarısı gösterdi. 2023 yılı içerisinde ise ÇESK sporcuları 17 birincilik, 12 ikincilik, 19 üçüncülük ve 2 de dördüncülük kupası kazandı. 2023 yılında toplamda 516 madalya ve 50 kupa kazanan Çayırova Belediyesi sporcularının bu başarısı, ilçede takdir topladı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, müsabakalara katılan sporcuları tebrik ederken, spora ve sporcuya desteklerinin artarak devam edeceğini dile getirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Çayırova Belediyesi Sporcuları 2023 Yılında 561 Madalya ve 50 Kupa Kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çayırova Belediyesi Sporcuları 2023 Yılında 561 Madalya ve 50 Kupa Kazandı - Son Dakika
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