Çayırova'da sokak basketbolu turnuvası - Son Dakika
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Çayırova'da sokak basketbolu turnuvası

06.09.2022 13:02
Çayırova'da sokak basketbolu turnuvası

Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu turnuvası 10-11 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu turnuvası 10-11 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

Çayırova Aliya İzzet Begoviç parkında gerçekleşecek olan 3x3 Sokak Basketbolu turnuvasına sayılı günler kaldı. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan basketbol turnuvası 10 Eylül'de başlıyor. Yaş sınırı kuralı olmayan turnuvada geçtiğimiz yıl 4 yaşındaki minik basketbolcu ailesi ile organizasyonda yer almış ve turnuvanın en genç oyuncusu unvanını kazanmıştı. Turnuvada birçok genç oyuncu performansı ile göz kamaştırmış ve Çayırova Belediyesi basketbol takımı kurulduktan sonra farklı yaş kategorilerinde takıma kazandırılmıştı. Komşu ilçe ve şehirlerden de katılım gören turnuvada bu sene de dikkatler genç yeteneklere çevrilecek. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

basketbol, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çayırova'da sokak basketbolu turnuvası - Son Dakika

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