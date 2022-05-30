Çaykur Rizespor, 4 oyuncu ile vedalaştı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, 4 oyuncu ile vedalaştı

30.05.2022 19:24
Çaykur Rizespor, 4 oyuncu ile vedalaştı

Süper Lig'den düşen Çaykur Rizespor, kiralık sözleşmeleri sona eren 4 futbolcu için teşekkür mesajı yayımlandı.

Süper Lig'den düşen Çaykur Rizespor, kiralık sözleşmeleri sona eren 4 futbolcu için teşekkür mesajı yayımlandı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Gedson Fernandes'in Benfica, Tyler Boyd'un Beşiktaş, Joel Pohjanpalo'nun Bayern Leverkusen ve Cemali Sertel'in Medipol Başakşehir'den kiralık olarak kadroya katıldığı hatırlatılarak, "Oyuncularımızın kiralama süresi dolmuştur. Kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendilerine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Çaykur Rizespor'da kiralık sözleşmesi sona eren 4 oyuncu ile yollar ayrıldı Çaykur Rizespor'da kiralık sözleşmesi sona eren 4 oyuncu ile yollar ayrıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, 4 oyuncu ile vedalaştı - Son Dakika


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