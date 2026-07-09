Çaykur Rizespor'a Çocuklardan Yoğun İlgi - Son Dakika
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Çaykur Rizespor'a Çocuklardan Yoğun İlgi

09.07.2026 15:27
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Çaykur Rizespor'un kampında futbolcular, minik taraftarlarla buluşup hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Çaykur Rizespor'un takım otobüsünü saha girişinde bekleyen çocuklar, futbolculara yoğun ilgi gösterdi.

Takım otobüsünün kamp merkezine ulaşmasıyla büyük heyecan yaşayan çocuklar, futbolcuları alkışlarla karşıladı. Otobüsten inen oyuncular, minik taraftarların sevgi gösterisine kayıtsız kalmayarak çocuklarla tek tek ilgilendi. Futbolcularla sarılan çocuklar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirip imza alma fırsatı buldu.

Sıcak ve samimi görüntülere sahne olan buluşmada futbolcular, kısa süre çocuklarla sohbet ettikten sonra antrenman için sahaya geçti.

Rize temsilcisi, hazırlıklarına 17 Temmuz'a kadar Erzurum'daki kamp merkezinde devam edecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Rizespor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'a Çocuklardan Yoğun İlgi - Son Dakika

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