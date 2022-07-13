Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Enriko Papa ile anlaşmaya varılmış, 29 yaşındaki Arnavut futbolcu, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan resmi imzayı atmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Rizespor, Papa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor, Arnavut oyuncu Enriko Papa'yı transfer etti - Son Dakika

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