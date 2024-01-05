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Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Mücadele Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak. Rize temsilcisi, ligde 7. sırada bulunuyor. Alikulov ve Sinan Osmanoğlu sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Sakatlıktan çıkan Attila Mocsi'nin ise kadroda olması bekleniyor. Çaykur Rizespor, son hazırlığını tamamladıktan sonra maç saatini bekleyecek.

Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak
05.01.2024 - 10:15,
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde son hafta deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Rize temsilcisi, 26 puanla 7. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da ülkesinin milli takım kampındaki Alikulov ile sakatlığı bulunan Sinan Osmanoğlu, kadroda yer alamayacak. Sakatlıktan çıkan ve takımla çalışmalara başlayan Macar stoper Attila Mocsi'nin ise kadroda yer alması bekleniyor.

Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra maç saatini bekleyecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak - Son Dakika
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