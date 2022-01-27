Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Kıran'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, kulüp başkanı Tahir Kıran, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Yeşil mavili kulüpten alınan bilgiye göre koronavirüs testi pozitif çıkan Kıran'ın İstanbul'da dinlendiği belirtildi.
Kıran'ın, Atakaş Hatayspor maçının ardından İstanbul'a gittiği ve sporcularla görüşmediği, yeşil-mavili oyuncuların bugün Rize'de Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başlayacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
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