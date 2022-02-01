Çaykur Rizespor Başkanı Kıran:  O günkü teknik adam ve birkaç ne idüğü belirsiz futbolcu iki şehri birbirine düşürdü

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, "Trabzonspor bizi bilerek isteyerek düşürdü diye bir şey yok. O günkü, o takımdaki teknik adam ve birkaç tane ne idüğü belirsiz futbolcu, bu iki şehri 5 senedir birbirine düşürdü" dedi.

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Kıran, "Biz Rizelilere, gerçek Rizesporlulara hizmet etmeye çalışıyoruz. Başka takımları tutanlara hizmet etmiyoruz. Rizespor'dan kimse yolunu bulamaz, bulamayacak. Rizespor kimsenin cebine sığmaz. Kimse Rizespor'a ipotek koyamaz, kimse Rizespor'u çiftlik olarak göremez. Ben olduğum sürece bu böyle. Rizespor benden sonra ayakları üzerinde durabilsin diye alt yapısını oluşturmaya çalışıyorum" diye konuştu.