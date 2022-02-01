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Çaykur Rizespor Başkanı Kıran:  O günkü teknik adam ve birkaç ne idüğü belirsiz futbolcu iki şehri birbirine düşürdü - Son Dakika

Çaykur Rizespor Başkanı Kıran:  O günkü teknik adam ve birkaç ne idüğü belirsiz futbolcu iki şehri birbirine düşürdü

01.02.2022 10:29
Çaykur Rizespor Başkanı Kıran:  O günkü teknik adam ve birkaç ne idüğü belirsiz futbolcu iki şehri birbirine düşürdü

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, "Trabzonspor bizi bilerek isteyerek düşürdü diye bir şey yok. O günkü, o takımdaki teknik adam ve birkaç tane ne idüğü belirsiz futbolcu, bu iki şehri 5 senedir birbirine düşürdü" dedi.

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, "Trabzonspor bizi bilerek isteyerek düşürdü diye bir şey yok. O günkü, o takımdaki teknik adam ve birkaç tane ne idüğü belirsiz futbolcu, bu iki şehri 5 senedir birbirine düşürdü" dedi.

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Kıran, "Biz Rizelilere, gerçek Rizesporlulara hizmet etmeye çalışıyoruz. Başka takımları tutanlara hizmet etmiyoruz. Rizespor'dan kimse yolunu bulamaz, bulamayacak. Rizespor kimsenin cebine sığmaz. Kimse Rizespor'a ipotek koyamaz, kimse Rizespor'u çiftlik olarak göremez. Ben olduğum sürece bu böyle. Rizespor benden sonra ayakları üzerinde durabilsin diye alt yapısını oluşturmaya çalışıyorum" diye konuştu.

"İYİ İŞLERE İMZA ATACAKLAR"Transferler konusunda açıklamalarda bulunan Kıran, "Bizim yaptığımız transferlerden Yusuf Sarı 10 numara bir uşak, Kubilay 10 numara, Eren zaten 3,5 yıl Rize'nin suyunu içmiş. Bunların üçü de iyi transferler, iyi işlere imza atacaklar. Yusuf Sarı'yı Trabzon'dan getirmekte kolay bir iş değil. Galatasaraylı Aytaç, Malatyasporlu Semih'i isterim, Hüseyin Türkmen gündemimizde yok. Çünkü hocamıza sorduk, düşünmediğini söyledi, gündemimizden çıkardık. Emirhan Topçu benim gözbebeklerimden bir tanesi, onun gibi birkaç futbolcumuz daha var. Emirhan, Efe, Güvenç Usta, çok umutluyum. Onlarda yavaş yavaş bu horonun içerisine girecekler. Ronaldo Mendes değişik bir futbolcu, Hamza hocanında onunla ilgili çok beklentisi var, sahalara döndü, bende çok merak ediyorum, iyi şeyler yapacağını düşünüyorum. Bolasie takımda kalmak istiyor, çok çalışıyor. İkinci yarıda değişik bir Bolasie izleyeceğiz, çok umutluyum" şeklinde konuştu."REMY GİDECEK"'Remy gidecek' diyen başkan Kıran, "Remy Rizespor forması giymeyecek. Hiçbir şekilde anlaşma yoluna gitmiyor. İşi gücü 'ben sakatım.' 26 gün 'ben pozitifim' diyerek Fransa'da kaldı. 100 Euro verdi, 'pozitif' raporu aldı, 26 gün sonra Rize'ye geldi. Beyefendi bir antrenmana çıktı, sonra 3 ile 6 hafta sakat. Zaten 15 hafta kaldı" ifadelerini kullandı."ZOR MAÇ OLACAK"Pazar günü oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasını değerlendirerek taraftara çağrıda bulunan Kıran, şöyle konuştu: "Adana Demirspor, form grafiği yükselen bir takım. Çok zor bir maç olacak. Orası da Askoroz Arena, oradan da çıkmak kolay değil, 3 puanı alıp öyle göndermek istiyoruz. Amacımız iç sahada yenilmeyen bir Rizespor oluşturmak, yani Rizespor'un sahasına çıktığında rakip takımın ayağının titremesi lazım. O ayak titremesi de tribünden gelecek, taraftar bizim futbolcularımıza destek verecek, karşı tarafı demoralize edecek. Pazar günü o stadı başlarına yıkalım. Gelin 90 dakika hiç durmasın o stat.""TRABZONSPOR, RİZESPOR'UN DÜŞMESİNİ İSTER Mİ?"3 Haziran 2017'de Çaykur Rizespor'un ligden düşmesi ile ilgili de konuşan Başkan Kıran, "Trabzonspor bizi bilerek isteyerek düşürdü diye bir şey yok. O günkü, o takımdaki teknik adam ve birkaç tane ne idüğü belirsiz futbolcu, bu iki şehri 5 senedir birbirine düşürdü. 5 yıldır bu hikaye devam ediyor. Trabzonspor, Rizespor'un düşmesini ister mi?" dedi.

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Tahir Kıran, Trabzonspor, Rizespor, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Başkanı Kıran:  O günkü teknik adam ve birkaç ne idüğü belirsiz futbolcu iki şehri birbirine düşürdü - Son Dakika Spor


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