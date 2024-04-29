Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Spor

Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçı için hazırlıklara başladı

Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçı için hazırlıklara başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ilk 11'de başlayan oyuncular yenilenme ve havuz çalışması yaparken diğer oyuncular pas ve kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Laine, Mithat Pala ve Benhur Keser ise ayrı bir çalışma yaptı. Çaykur Rizespor, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

29.04.2024 19:23
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 3 Mayıs Cuma günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-mavili kulübün açıklamasına göre, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda MKE Ankaragücü maçına ilk 11'de başlayan oyuncular salonda yenilenme ve havuz çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise koşunun ardından pas ve kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Laine, Mithat Pala ve Benhur Keser ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Rize temsilcisi, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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