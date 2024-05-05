Çaykur Rizespor, Çayelispor\'u tebrik etti

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak TFF 3. Lig'e yükselen Çayelispor'u tebrik etti.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 24. hafta maçında Çayelispor konuk ettiği Serhat Ardahan'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluğu garantiledi ve 30 yıl sonra TFF 3. Lig'e yükseldi. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor da, şampiyon olan Çayelispor'u tebrik etti. Çaykur Rizespor tarafından yapılan paylaşımda, "Bölgesel Amatör Lig 10. Gruptaki mücadelesini şampiyon olarak tamamlayan ve yıllar sonra yeniden 3. Lig'e yükselen temsilcimiz Çayelispor'u tebrik eder başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - RİZE