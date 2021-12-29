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Çaykur Rizespor'da futbolculara 5 gün izin - Son Dakika

Çaykur Rizespor'da futbolculara 5 gün izin

29.12.2021 15:09
Çaykur Rizespor'da futbolculara 5 gün izin

Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanın adından ardından, çalışmalara 5 gün ara verdi.

Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanın adından ardından, çalışmalara 5 gün ara verdi.

Yeşil mavili takım, ligin ikinci yarı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanın ardından ara verdi. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan son idman ısınma hareketleri ile başladı. Kondisyon çalışması ve dar alanda top kapmaca ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu. Yeşil mavililer bu idmanın ardından lig hazırlıklarına 5 gün ara verdi. 4 Ocak 2022 Salı günü top başı yapacak olan ekip, ikinci yarının ilk karşılaşmasında 9 Ocak 2022 Pazar günü Beşiktaş'ı evinde konuk edecek.


- Rize
Çaykur Rizespor'da futbolculara 5 gün izin
Çaykur Rizespor'da futbolculara 5 gün izin
Çaykur Rizespor'da futbolculara 5 gün izin
Çaykur Rizespor'da futbolculara 5 gün izin
Çaykur Rizespor'da futbolculara 5 gün izin
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Hamza Hamzaoğlu, Mehmet Cengiz, Rizespor, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'da futbolculara 5 gün izin - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor'da futbolculara 5 gün izin - Son Dakika
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