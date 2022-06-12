Ertelenen kongreyle ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, "12 Haziran 2022 Pazar günü (Bugün) saat 11.00'de, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde yapılması gereken Çaykur Rize Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin 92. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; oy kullanma hakkına sahip üyelerimizin salt çoğunluğunun sağlanamaması nedeniyle yapılamamıştır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 20 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 11.00'de, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde, aynı gündemle, çoğunluğa bakılmaksızın yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor'da Seçimli Olağan Genel Kurul ertelendi - Son Dakika

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