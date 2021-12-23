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Çaykur Rizespor'da son haftalarda alınan puanlar moralleri düzeltti - Son Dakika

Çaykur Rizespor'da son haftalarda alınan puanlar moralleri düzeltti

23.12.2021 14:15
Çaykur Rizespor'da son haftalarda alınan puanlar moralleri düzeltti

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspsor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor, bu sezon deplasmanda ilk puanını alarak 17 puana ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspsor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor, bu sezon deplasmanda ilk puanını alarak 17 puana ulaştı.

Kulüp basın sözcüsü Selim Selimoğlu, AA muhabirine, sezona çok iyi başlayamadıklarını, takımın uyum sürecinin uzun sürdüğünü söyledi. Beklentilerin uzağında kaldıklarını ifade eden Selimoğlu, "Böyle bir başlangıç hiç kimse beklemiyordu. Lige çok kötü başladık ve ilk 9 haftada sadece 1 puan alabildik. Bu sonuçlar birçok kişide ümitsizliğe neden olmuştu ama sonradan toparlayarak iyi bir ivme yakaladık. Deplasmanda ilk puanımızı Sivasspor karşısında aldık ama Hamza hocanın gelişiyle deplasman maçlarında da güzel sinyaller veriyorduk." dedi.

Selimoğlu, Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesiyle takım olma yolunda çok yol katettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hamza hoca ile iyiye giden bir görüntü veriyoruz. Yükselen bir grafiğimiz var. Özellikle iç saha maçları bizim yükselişimizde çok etkili. Son beş iç saha maçını kazandık. Şimdi ligin ilk yarısının son maçında Gaziantep ile kendi sahamızda oynayacağız. Baiano ve Alper Potuk kart cezaları nedeni ile görev yapamayacak. Sakatlığı olan oyuncularımız var. Bazılarının maça yetişmesini bekliyoruz ama kim oynarsa oynasın herkes elinden gelenin en iyisini vermek için mücadele ediyor, edecek."

Transferde görüştükleri oyuncular olduğunu aktaran Selimoğlu, "Son maçın son düdüğüne kadar transfer konuşmak istemiyoruz. Hocamız da biz de belli noktalarda oyuncular ile görüşüyoruz. Ön çalışmamız elbette var. Hocamızın takip ettiği oyuncular var. Gaziantep maçının tamamlanması ile transfer çalışmalarımız kısa sürede şekillenecek." değerlendirmesinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig, Selim Selimoğlu, Gaziantep, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'da son haftalarda alınan puanlar moralleri düzeltti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor'da son haftalarda alınan puanlar moralleri düzeltti - Son Dakika
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