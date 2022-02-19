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Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı

19.02.2022 13:42
Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Hamza Hamzaoğlu'na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Spor Toto Süper Lig, Hamza Hamzaoğlu, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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