Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır - Son Dakika

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 37'nci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor yarın konuk edeceği Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Üç grup halinde yapılan 5'e 2 orta oyunu ile süren antrenman, çift kale maç ile son buldu. Yeşil-mavili ekipte Alper Potuk ve Sebastian Holmen sakatlıklarından dolayı antrenmana katılmadı.

Çaykur Rizespor, ligin ilk yarısında deplasmanda karşılaştığı Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalmıştı.