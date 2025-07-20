Çaykur Rizespor, Erzurumspor'a Yenildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Erzurumspor FK'ye 1-0 mağlup oldu.
Sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Çaykur Rizespor, Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK ile karşılaştı.
Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
Mavi-beyazlı ekip, karşılaşmanın 58. dakikasında yeni transferi Benhur Keser'in kaydettiği golle maçtan 1-0 galip ayrıldı.
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