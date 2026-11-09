Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK'yi 2-1 yendi, sahasında ilk kez kazandı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK'yi 2-1 yendi, sahasında ilk kez kazandı

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK'yi 2-1 mağlup ederek bu sezon taraftarı önündeki ilk galibiyetini elde etti. Karadeniz temsilcisi, bu sonuçla 5 maçlık kazanamama serisini bitirdi ve bu maç öncesi topladığı 11 puanın tamamını deplasmanda kazanmıştı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Erzurumspor FK'yi 2-1 mağlup eden Çaykur Rizespor, bu sezon sahasındaki ilk galibiyetini elde etti.

Ligde iç saha ve deplasman performanslarıyla farklı bir grafik sergileyen yeşil-mavili ekip, Erzurumspor FK karşılaşmasına kadar topladığı 11 puanın tamamını deplasman maçlarında kazanmıştı.

Bu sezon sahasında oynadığı ilk üç karşılaşmada Samsunspor'a 2-0, Corendon Alanyaspor'a 1-0 ve Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Karadeniz temsilcisi, söz konusu maçlarda rakip fileleri havalandıramazken kalesinde 6 gol gördü.

Trabzonspor karşısında iç sahadaki ilk gollerini kaydeden Çaykur Rizespor, bu mücadeleden de 4-3'lük mağlubiyetle ayrılarak taraftarı önündeki puan hasretini sürdürdü.

İç sahadaki ilk galibiyetini beşinci maçta aldı

Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK galibiyetiyle bu sezon taraftarı önünde ilk kez 3 puan sevinci yaşadı.

Sahasındaki ilk dört karşılaşmada 3 gol atan ve kalesinde 10 gol gören Karadeniz temsilcisi, beşinci maçında mağlubiyet serisini sonlandırdı.

Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki yeşil-mavili ekip, taraftarı önünde aldığı ilk galibiyetle iç sahadaki kötü gidişata da son verdi.

Beş maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Ligdeki ilk üç galibiyetini TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK ve Eyüpspor deplasmanlarında alan Çaykur Rizespor, bu sonuçların ardından çıktığı beş karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte Göztepe ile 2-2 berabere kalan yeşil-mavili ekip, Fenerbahçe'ye 3-0, Arca Çorum FK'ye 2-1 ve Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldu. Karadeniz temsilcisi, Kocaelispor deplasmanından ise golsüz beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu beş maçta 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşayan Çaykur Rizespor, hanesine yalnızca 2 puan yazdırabildi. Rize ekibi, Erzurumspor FK karşısında aldığı galibiyetle de 5 maçlık kazanamama serisini bitirdi.

Puanlarının 11'ini deplasmanda topladı

Çaykur Rizespor, bu sezon deplasmanda oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Dış sahada 11 puan toplayan yeşil-mavili ekip, Erzurumspor FK galibiyetiyle iç sahadaki ilk 3 puanını da hanesine ekledi.

Ligde geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Karadeniz temsilcisi, maç başına 1,27 puan ortalaması yakaladı.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigErzurumspor F.K.KaradenizRizesporSporSon Dakika

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