Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirdiği idmana ısınma ve koşuyla başladı.
Orta çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik ağırlıklı maçla tamamlandı.
Karadeniz ekibi, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamladıktan sonra İstanbul'a gidecek.
Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?