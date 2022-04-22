İsmail Kartal: "Rizespor daha iyi yerleri hak ediyor" - Son Dakika
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İsmail Kartal: "Rizespor daha iyi yerleri hak ediyor"

22.04.2022 23:38

- İsmail Kartal: "Rizespor daha iyi yerleri hak ediyor" Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından, "Rizespor daha iyi yerleri hak ediyor, inşallah daha iyi yerlere gelecektir" dedi.

- İsmail Kartal: "Rizespor daha iyi yerleri hak ediyor"

RİZE - Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından, "Rizespor daha iyi yerleri hak ediyor, inşallah daha iyi yerlere gelecektir" dedi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör İsmail Kartal, "Her iki takım için de maçın zor geçeceğini biliyorduk. Rizespor'un bugün elde edeceği 3 puanda lige tutunmak isteyeceğini ve ligde kalmak için ümitlerini arttıracağını biliyorduk. Bizim için de ligde iyi sıralarda olabilmemiz için çok önemli bir maçtı. Rizespor'un bu hedefi doğrultusunda maça agresif başlayacağını biliyorduk. Biz de sabırlı ve kendi oyunumuzu oynayıp sonuca gitmek istiyorduk. Bugün de oyuncularım bunu başardılar. 1. dakikada alınan kırmızı kart bizim işimizi de kolaylaştırdı. Rizespor 10 kişi kaldıktan sonra oyuncularım da biraz bunun rahatlığını elde ederek daha rahat oynamaya başladı. Rizespor büyük bir camia, daha önce ben burada teknik direktörlük yapmıştım. Rizespor daha iyi yerleri hak ediyor, inşallah daha iyi yerlere gelecektir" diye konuştu.

İsmail Kartal: Rizespor daha iyi yerleri hak ediyor
İsmail Kartal: Rizespor daha iyi yerleri hak ediyor
İsmail Kartal: Rizespor daha iyi yerleri hak ediyor
İsmail Kartal: Rizespor daha iyi yerleri hak ediyor
İsmail Kartal: Rizespor daha iyi yerleri hak ediyor

YORUMLAR
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İsmail Kartal: 'Rizespor daha iyi yerleri hak ediyor' - Son Dakika


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