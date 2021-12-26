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Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika

Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçının ardından

26.12.2021 16:22
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçının ardından

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde, sahasında Gaziantep FK'ye 1-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, haftalar sonra kendi evlerinde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde, sahasında Gaziantep FK'ye 1-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, haftalar sonra kendi evlerinde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi sahalarında kazanmaları gerektiğini ancak iyi bir oyun oynayamadıklarını belirtti.

İlk yarıda rakibin oyununa karşı yeteri kadar agresif olamadıklarının altını çizen Hamzaoğlu, "Rakibi daha çabuk kapatmamız gerekiyordu. İlk yarının sonunda yediğimiz penaltı golü ile ilk yarıyı geride kapattık. İkinci yarı yakaladığımız pozisyonları atamadık. Gole giderken kalemizde pozisyonlar da verdik. Rakip ikiyi bulamadı. Haftalar sonra kendi evimizde yenilmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Biraz zor geldi bize ama yine aynı güvenle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Her türlü eksiklerini tespit ettiklerini vurgulayan Hamzaoğlu, "Oyun ve transfer anlamında eksiklerimizi gördük. Eksiklerimizi gidermek için çalışacağız. Yönetim ile oturup bunu değerlendireceğiz. İkinci yarının ilk haftasında transferlerin oynama şansı yok. Bu nedenle bunu da düşünerek hazırlıklarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Göreve geldikleri günden bugüne bir çok şeyi düzelttiklerini kaydeden Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"Bu maçta açıkçası eksik ve cezalıları aradık. Hamle yapamadık. Bu oyunu çevirebilme şansımız vardı. Sakat cezalımız olmasaydı bu maçı çevirebilme şansımız vardı. Bu mağlubiyet bizi üzdü ama takımımıza olan inanç güvencimiz devam ediyor. Eksik yanlarımızı tamamlayıp kısa sürede devam etmeliyiz."

-Gaziantep FK cephesi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, zor bir maçı iyi bitirdiklerini ifade etti.

İlk yarının son maçında galibiyet ile bitirdiklerini belirten Bulut, "Bizim adımıza sevindirici bir olay. Gaziantep şehrine armağan olsun. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Yeterince gol pozisyonuna girdik. Rakibe pozisyon vermesek de rakip baskılı oldu. Rize deplasmanı kolay değil. Zor puan ve puanlar alınıyor. Penaltıdan alınan bir üç puan var. Sevindirici. Kaçırdığımız net pozisyonlar vardı. Daha farklı bir sonuç alabilirdik." ifadelerini kullandı.

Bulut, maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın iyi maç yönettiğini savunarak, "Hakem ortada bir maç yönetti. İyi bir maç sergilediğini düşünüyorum. Hem bize hem rakibe karşı kararları doğruydu." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

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