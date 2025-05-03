Çaykur Rizespor Gaziantep FK'yi 2-0 Yendi - Son Dakika
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Çaykur Rizespor Gaziantep FK'yi 2-0 Yendi

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti. Goller Sowe ve Olawoyin'den.

03.05.2025 18:31
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Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Anıl Usta

Çaykur Rizespor: Grbic, Hojer, Samet Akaydin, Alikulov, Muhammet Taha Şahin, Varesanovic (Dk. 75 Buljubasic), Berkay Özcan (Dk. 62 Mithat Pala), Olawoyin, Jurecka (Dk. 62 Akintola), Zeqiri (Dk. 90 Ayberk Karapo), Sowe

Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Semih Güler (Dk. 85 Kenan Kodro), Viana, Mbakata, Daubin, Halil Dervişoğlu, Kozlowski (Dk. 85 Furkan Soyalp), Maxim, Emre Taşdemir (Dk. 20 Lungoyi), Okereke (Dk. 62 Boateng)

Goller: Dk. 77 Sowe, Dk. 90+5 Olawoyin (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Berkay Özcan, Dk. 56 Samet Akaydin, Dk. 76 Akintola (Çaykur Rizespor)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-0 yendi.

50. dakikada Muhammet Taha Şahin'in sağ taraftan kullandığı kornerde defanstan arkaya seken topa Olawoyin, yarım vole şeklinde vurdu. Kaleci Dioudis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

54. dakikada Olawoyin defansın arkasına sarkan Sowe'u topla buluşturdu. Sowe'un son çizgiden içeri çevirdiği topta arka direkte Zeqiri'nin vuruşunu çizgi üzerinde Semih Güler engelledi. Seken topu bir kez daha önünde bulan Zeqiri'nin vuruşunda, kaleci Dioudis meşin yuvarlağa sahip oldu.

66. dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Zeqiri, ceza sahası arka direkte Varesanovic'i buldu. Bu oyuncunun dar açıdan gelişine yaptığı vuruşta kaleci Dioudis bacaklarıyla topu kornere uzaklaştırdı.

77. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Ceza sahası dışından sol çaprazdan Olawoyin'in ceza alanı içerisine yerden ortasında Sowe, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

90+5. dakikada yeşil-mavili takım farkı ikiye çıkardı. Sağ kanatta topu kontrol eden Sowe, Mbakata'yı geçerek ceza sahasına girdi. Topu penaltı noktası civarında müsait pozisyonda bulunan Olawoyin'e gönderdi. Bu oyuncunun boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

90+7. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında sağ kanatta Akintola'nın pasıyla topla buluşan Taha Şahin'in içeri gönderdiği meşin yuvarlağa yakın mesafeden Sowe vurdu. Kaleci Dioudis topu kornere çeldi.

Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Gaziantep FK'yi 2-0 Yendi - Son Dakika

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