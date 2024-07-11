Çaykur Rizespor, Geçen Sezondan Daha İyi Bir Performans Sergilemek İstiyor - Son Dakika
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Spor

Çaykur Rizespor, Geçen Sezondan Daha İyi Bir Performans Sergilemek İstiyor

Çaykur Rizespor'un kulüp başkan yardımcısı Fatih Bakoğlu, yeni sezon öncesi takımın daha iyi bir performans sergilemek istediğini belirtti. Bakoğlu, geçen sezonun başarılı geçtiğini ve bu sezon da ligi daha iyi bir şekilde tamamlamak istediklerini söyledi. Takımın ikinci etap kamp döneminin devam ettiğini ve yeni transferlerle kadronun güçlendiğini ifade eden Bakoğlu, taraftarlardan takımı desteklemelerini istedi.

11.07.2024 16:59
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rize spor'un kulüp başkan yardımcısı Fatih Bakoğlu, geçen sezon göre daha iyi bir performans sergilemek istediklerini söyledi.

Bakoğlu, AA muhabirine, 2024-2025 sezonu fikstür çekimini değerlendirdi.

Geçen sezonun Çaykur Rizespor camiası adına iyi geçtiğini belirten Fatih Bakoğlu, lige çıktıkları ilk yılda kadro istikrarı yakaladıklarını ve spor otoriteleri tarafından beğenilen bir oyun ortaya koyduklarını aktardı.

Bakoğlu, bu sezon da iyi işlere imza atmak istediklerini vurgulayarak, "Sezon tüm takımlar için hayırlı olsun. Sakatlıksız, mücadele gücü yüksek bir sezon diliyoruz. Hedefimiz, geçen sezon olduğu gibi lige renk katmaya devam etmek. İyi bir kadromuz var ve yeni transferlerle çok daha iyi olacağız. Bu sezon daha iyi işler yaparak ligi geçen sezonun üzerinde tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Slovenya'da ikinci etap kamp döneminin devam ettiğini anımsatan Bakoğlu, şöyle konuştu:

"İyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Fiziksel ve zihinsel olarak yeni sezona hazır girmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kadro kalitemiz iyi ve takviyelerle çok daha güçleneceğiz. Taraftarlarımız sabırlı olsun. Hocamızın belirlediği isimlerle görüşmelerimiz devam ediyor. En kısa sürede eksiklerimizi tamamlayıp, sezona hazır girmek için çalışıyoruz."

Bakoğlu, kombine satışlarının başladığını da ifade ederek, taraftarlardan takımı yalnız bırakmamalarını istedi.

Kaynak: AA

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