Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği Maçı Yarın

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çıktığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan yeşil-mavili ekip, 1 puanla 17'inci sırada bulunuyor.
Oynadığı 4 maçta 4 mağlubiyet alan Gençlerbirliği ise ligin son sırasında yer alıyor.
