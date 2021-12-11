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Çaykur Rizespor-Göztepe maçının ardından - Son Dakika

Çaykur Rizespor-Göztepe maçının ardından

11.12.2021 18:51
Çaykur Rizespor-Göztepe maçının ardından

Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "İyi bir rakibe karşı, bizden yukarıda olan rakibe karşı kazanmak sevindirici. Puan olarak yaklaştık ve bir basamak çıktık." dedi.

Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "İyi bir rakibe karşı, bizden yukarıda olan rakibe karşı kazanmak sevindirici. Puan olarak yaklaştık ve bir basamak çıktık." dedi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, ligde zor bir süreci yönetmeye çalıştıklarını belirtti.

İç sahada iyi işler yaptıklarını ve ciddi bir rakibe karşı kazandıklarını ifade eden Hamzaoğlu, "Çok önemli bir üç puan aldık. İyi bir rakibe karşı, bizden yukarıda olan rakibe karşı kazanmak sevindirici. Puan olarak yaklaştık ve bir basamak çıktık. İnşallah bu basamakları birer birer tırmanmaya devam ederiz." diye konuştu.

Göztepe'nin iyi rakip olduğunu kaydeden Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"Psikolojik ve fiziksel olarak iyi bir rakibe karşı mücadele etmek kolay değil. İlk onbir başlayan sonradan giren oyuncular önemli. Beş oyuncunun değiştiği ligde stratejimizi buna göre belirliyoruz. Bugün ne kadar önemli olduğunu gördük. sonradan giren arkadaşları tebrik ediyorum. İyi bir galibiyet aldık. yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Sezon başından bu yana ligin dibinde olmak ve umudunuzu diri tutmak kolay değil. Oyuncu, biz yönetim herkes, taraftarlarımız inanıyor. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Taraftarlarımız ligin sonunda olan bir takıma ancak bu kadar destek olunabilir."

Çaykur Rizespor'un en zor sezonunu yaşadığının altını çizen Hamzaoğlu, yeni kurulan ligin dibindeki bir takımı, hazır ve diri tutmanın zor olduğunu sözlerine ekledi.

-Göztepe cephesi

İzmir temsilcisinin teknik direktörü Nestor El Maestro, beklentilerin karşılanamadığını, psikolojik olarak takımın olumsuz etkilendiğini belirtti.

Maestro, futbolda en önemli şeyin sonuç olduğuna vurgu yaparak, "Bizim pozisyonumuzda bulunan takımlar için sonuç değerli. Bulunduğumuz süreçte mağlubiyetler mental olarak bizi zora sokuyor. Yanlışlıkları bulup düzletmeliyiz. Rizespor ilk yarı fiziksel olarak bizden daha iyi oyunu domine eden, orta sahada fiziksel olarak bizden üstün bir görüntü verdi. İkinci yarı bu durumu değiştirdik. Kırmızı karta kadar iyiydik. Kırmızı kart bizi zora soktu. Bizim için karttan sonra zorlu bir maç oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Hamza Hamzaoğlu, Rizespor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor-Göztepe maçının ardından - Son Dakika Spor


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