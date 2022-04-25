Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

25.04.2022 19:47
Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Ligde geride kalan 34 haftada 30 puan toplayabilen yeşil-mavili ekip, 1 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 orta oyunu ile devam eden antrenman, tekrar yapılan düz koşu ile son buldu.


Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
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Spor Toto Süper Lig, Rizespor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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