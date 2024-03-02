Çaykur Rizespor ile Kayserispor Arasında Eşitlik Bozulmadı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor ile Kayserispor Arasında Eşitlik Bozulmadı

Çaykur Rizespor ile Kayserispor Arasında Eşitlik Bozulmadı

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İki takımın da gol bulamadığı maçta, birçok tehlikeli pozisyon yaşandı ancak gol sesi çıkmadı.

02.03.2024 16:58  Güncelleme: 17:19
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Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında Çaykur Rizespor, Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Kayserispor atağında Hasan Ali Kaldırım'ın yaptığı ortayı kafaya Boa Morte'nin vuruşu az farkla auta çıktı.

2. dakikada sağ çaprazda topla buluşan David Akintola'nın ceza sahası içinden çektiği şutta top az farkla dışarı gitti.

13. dakikada İbrahim Olawoyin'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Bilal Bayazıt, kornere çeldi.

22. dakikada Boa Morte'nin sağ çaprazdan verdiği pas ile topla buluşan Miguel Cardoso'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

25. dakikada Muhammet Taha Şahin'in pasıyla topu önüne alan Dal Varesanovic'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta Kayserisporlu oyuncuya çarpan top kornere çıktı.

41. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında topla buluşan İbrahim Olawoyin, pasını David Akintola'ya aktardı. Akintola'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

45+1. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Jonjo Shelvey'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Hakemler: Burak Pakkan, Samet Çiçek, Ali Tuna

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Khusniddin Alikulov, Emirhan Topçu, Casper Hojer, Ibrahim Olawoyin, Jonjo Shelvey, Gustavo, Dal Varesanovic, David Akintola, Martin Minchev

Yedekler: Tarık Çetin, Halil İbrahim Pehlivan, Attila Mocsi, Adolfo Gaich, Seyfettin Anıl Yaşar, Mame Mor Faye, Muammer Sarıkaya, Eray Korkmaz, Mithat Pala, Altın Zeqiri

Teknik Direktör: İlhan Palut

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Julian Jenavier, Dimitrios Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım, Mehdi Bourabia, Kartal Yılmaz, Ali Karimi, Aylton, Miguel Cardoso, Duckens Nazon

Yedekler: Onurcan Piri, Joseph Attamah, Ramazan Civelek, Stephane Bahoken, Mehmet Eray Özbek, Carlos Mane, Otabek Shukurov, Lionel Carole, Yaw Ackah, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Burak Yılmaz - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor ile Kayserispor Arasında Eşitlik Bozulmadı - Son Dakika

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