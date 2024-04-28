Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü Berabere Kaldı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü Berabere Kaldı

Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maç 2-2 berabere tamamlandı. Gaich ve Olawoyin'in golleriyle öne geçen Rizespor, Bajic ve Rodrigues'in golleriyle beraberliği sağlayan Ankaragücü'ne engel olamadı.

28.04.2024 21:31
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Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Turgut Doman, Furkan Ürün, Samet Çiçek

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk. 75 Tarık Çetin), Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Zeqiri (Dk. 90+2 Seyfettin Anıl Yaşar), Varesanovic (Dk. 69 Muammer Sarıkaya), Akintola (Dk. 75 Sauer), Gaich (Dk. 75 Minchev)

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mert Çetin, Atakan Rıdvan Çankaya, Tolga Ciğerci (Dk. 62 Pedrinho), Flips (Dk. 87 Rodrigues), Efkan Bekiroğlu, Cephas (Dk. 46 Chatzigiovanis), Bassogog, Sowe (Dk. 46 Bajic)

Goller: Dk. 25 Gaich, Dk. 32 Olawoyin (Çaykur Rizepsor), Dk. 56 Bajic, Dk. 90+9 Rodrigues (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 30 Sowe, Dk. 45 Bassogog, Dk. 64 Mert Çetin, Dk. 85 Efkan Bekiroğlu, Dk. 90+10 Rodrigues (MKE Ankaragücü), Dk. 85 Emirhan Topçu, Dk. 90+4 Muammer Sarıkaya, Dk. 90+6 Tarık Çetin (Çaykur Rizespor)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maç 2-2 berabere bitti.

56. dakikada MKE Ankaragücü farkı 1'e indirdi. Sol taraftan ceza sahasına giren Efkan Bekiroğlu'nun ortasında, Bajic'in kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'ın kucağından kaçırdığı top filelere gitti: 2-1

59. dakikada soldan ceza yayı üzerine hareketlenen Chatzigiovanis'in rakibinden sıyrıldıktan sonra attığı sert şutta, üst direğe çarpan top auta gitti.

80. dakikada serbest atış kullanan Flips'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun sert şutunda, savunmada Muhammet Taha Şahin kaleye giden meşin yuvarlağı son anda çizgi üzerinden çelmeyi başardı.

90+9. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği sağladı. Chatzigiovanis'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Radakovic'in kafa ile arkaya aşırdığı topu, Rodrigues altıpas içinde filelere gönderdi: 2-2

Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü Berabere Kaldı - Son Dakika
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