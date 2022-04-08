Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor maçına hazır - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor maçına hazır

08.04.2022 18:51
Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor maçına hazır

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32'nci haftasında yarın evinde konuk edeceği İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32'nci haftasında yarın evinde konuk edeceği İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor, ligin 32'nci haftasında yarın Çaykur Didi Stadyumu'nda, İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-mavili ekip, maç öncesi son antrenmanını bugün Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman top kapmaca ile sürüp, taktik çalışmasının ardından çift kale maçla ile sona erdi.

Öte yandan sakatlığı bulunan Yusuf Sarı fizyoterapist eşliğinde çalışırken, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın kararıyla Dabo ise kadro dışı bırakıldı.


Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor maçına hazır
Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor maçına hazır
Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor maçına hazır
Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor maçına hazır
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Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Konyaspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor maçına hazır - Son Dakika


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