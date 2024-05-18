Çaykur Rizespor - Kasımpaşa Maçı 0-0 Berabere Tamamlandı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor - Kasımpaşa Maçı 0-0 Berabere Tamamlandı

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa Maçı 0-0 Berabere Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa arasındaki mücadele 0-0 berabere sonuçlandı. Maçta her iki takım da gol bulamadı ve puanları paylaştılar.

18.05.2024 21:11
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Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Burak Pakkan, İbrahim Bozbey, Murat Ergin Gözütok

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Seyfettin Anıl Yaşar, Hojer, Muammer Sarıkaya (Dk.76 Varesanovic), Shelvey, Olawoyin, Zeqiri (Dk.76 Sauer), Akintola, Gaich

Kasımpaşa: Gianniottis, Ben Ouanes, Sadık Çiftpınar (Dk.83 Omeruo), Porozo, Gökhan Gül, Sadiku, Aytaç Kara, Hajradinovic, Ngoy (Dk.63 Oğulcan Çağlayan), Fall, Nuno da Costa

Sarı kartlar: Dk.38 Zeqiri, Dk.72 Akintola, Dk.90+1 Sauer (Çaykur Rizespor) Dk. 12 Ben Ouanes, Dk.53 Porozo, Dk.75 Sadiku, Dk.78 Sadık Çiftpınar(Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa mücadelesi, 0-0 bitti.

48. dakikada Gökhan Gül'ün sağ taraftan ceza sahasına uzun taç atışında, Ngoy'un yakın mesafede yerden seken topa kafa vuruşunda kaleci Tarık Çetin, uzanarak mutlak golü çelmeyi başardı.

67. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, sağ taraftan Hajrodinovic'in ortasında, penaltı noktasında yükselen Oğulcan Çağlayan'ın kafa vuruşunda top üsten dışarı çıktı.

75. dakikada Olawoyin'in sol çaprazda iki rakibinden sıyrıldıktan sonra yaklaşık 25 metreden sert şutunda, yan direğe vuran top oyun alanına geri döndü.

90. dakikada Varesanovic'in sağdan ceza yayı üzerine pasında, Akintola'nın kontrol edip vuruşunda kaleci Gianniottis, uzanarak topu çelmeyi başardı.

90+3. dakikada kazanılan faul atışında Hajrodinovic'in şutunda kaleci Tarık Çetin, topu direk dibinde çelmeyi başardı. da Costa'nın önünde kalan topa ikinci kez vuruşunda bu kez direğe çarpan top auta çıktı.

Karşılaşma, 0-0 tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor - Kasımpaşa Maçı 0-0 Berabere Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor - Kasımpaşa Maçı 0-0 Berabere Tamamlandı - Son Dakika
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