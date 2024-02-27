Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçı öncesi antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, taktik çalışmalarıyla maçın hazırlıklarını tamamladı.

27.02.2024 12:50  Güncelleme: 12:52
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 28. haftasında 2 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da sahasında karşılaşacağı Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Yeşil-mavililer yaptıkları taktik idmanıyla antrenmanı sonlandırdı. - RİZE

Kaynak: İHA

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