Çaykur Rizespor, Kayserispor'u 3-0 Yendi

Spor

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Emre Kargın, Hüseyin Aylak, Ogün Kamacı

Çaykur Rizespor: Grbic, Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, (Dk. 87 Eray Korkmaz) Muhammet Taha Şahin, Papanikolaou, Olawoyin, Ghezzal (Dk. 84 Benhur Keser), Varesanovic (Dk. 69 Buljubasic), Emrecan Bulut (Dk. 84 Zeqiri), Sowe (Dk. 84 Jurecka)

Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Attamah, Kolovetsios, Carole, Gökhan Sazdağı (Dk. 46 Mane), Hasan Ali Kaldırım, Bourabia (Dk. 46 Baran Ali Gezek), Kartal Kayra Yılmaz, Karimi (Dk. 70 Ackah), Morte (Dk. 70 Nazon), Bahoken

Goller: Dk. 41 Emrecan Bulut, Dk. 71 ve 81 Sowe (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Dk. 75 Bahoken (Bellona Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Morte, Dk. 72 Kartal Kayra Yılmaz (Bellona Kayserispor), Dk. 70 Papanikolaou, Dk. 72 Grbic, Dk. 79 Sowe, Dk. 83 Mithat Pala, (Çaykur Rizespor)

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, Bellona Kayserispor'u 3-0 yendi.

71. dakikada Çaykur Rizepor farkı 2'ye çıkardı. Muhammet Taha Şahin'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında Sowe'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

75. dakikada Bahoken rakibi Papanikolaou'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Teknik sorumlu Sinan Kaloğlu da bu kararın ardından yaptığı itirazlar üzerine kırmızı kart gördü.

81. dakikada Çaykur Rizespor farkı 3'e çıkardı. Muhammet Taha Şahin'in sağ taraftan ceza sahasına yerden gönderdiği pasında topla buluşan Sowe'un vuruşunda, top ağlarla buluştu: 3-0

???????Çaykur Rizespor karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.