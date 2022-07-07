Çaykur Rizespor, Koray Altınay'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
Üye Girişi

Çaykur Rizespor, Koray Altınay'ı kadrosuna kattı

07.07.2022 13:31
Çaykur Rizespor, Koray Altınay'ı kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor'dan 30 yaşındaki defans oyuncusu Koray Altınay'ı renklerine kattı.

Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor'dan 30 yaşındaki defans oyuncusu Koray Altınay'ı renklerine kattı.

Gelecek sezon Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor'da transfer çalışmaları sürüyor. Mavi-yeşilli ekip son olarak Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Koray Altınay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Koray Altınay'ın transferi için Demir Grup Sivasspor ile anlaşmaya varmıştır. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı. Koray Altınay'a 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
500
Sivasspor'da Karol Angielski'yi transfer ediyor Sivasspor'da Karol Angielski'yi transfer ediyor Çaykur Rizespor, Sefa Yılmaz'ı renklerine kattı Çaykur Rizespor, Sefa Yılmaz'ı renklerine kattı
Kaynak: DHA

Koray Altınay, Sivasspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Koray Altınay'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:10 Oyuncu Ersin Korkut, Survivor All Star'a neden katılmadığını anlattı: 2 kez görüştüm ama Acun Ilıcalı ile anlaşamadım
12:48 Kürsüye çıkan vatandaşların hikayesi sahte mi? İYİ Parti'li Ağıralioğlu'nun eleştirisi, Akşener'i sinirlendirecek
12:35 Galatasaray'ın anlaştığı Sergio Oliveira'nın İstanbul'a geliş tarihi netleşti!
12:17 Brad Pitt zor durumda! İşte yüz körlüğü hastalığı hakkında merak edilenler...
12:15 İsveç'te skandal hareket! Başbakan, milletvekillerinin PKK bayrağı ile poz vermesine çok sinirlendi
12:00 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, Ümraniye Belediye Başkanı için dikkat çeken sözler: İnşallah başına bir şey gelmez
12:00 Böyle istedi Berlusconi! Transfer edilecek futbolcular sakalsız olacak ve küpe takmayacak
11:54 Gaziantep Valisi Gül, öldürülen doktor Ekrem Karakaya hakkındaki paylaşımıyla infial yarattı! "Bu olay sağlık terörüdür" diyerek eleştirildi
11:34 Seçim kampanyası için yaptığı twerk dansı tepki çekti! ABD'li senatör topun ağzında
11:19 İngiltere'de deprem! Başbakan Boris Johnson görevi bırakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 13:37:59. #1.12#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, Koray Altınay'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement