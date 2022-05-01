Çaykur Rizespor'dan Trabzonspor'a kutlama - Son Dakika
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Çaykur Rizespor'dan Trabzonspor'a kutlama

01.05.2022 14:53
Çaykur Rizespor'dan Trabzonspor'a kutlama

Çaykur Rizespor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u yayınladığı mesajla kutladı.

Çaykur Rizespor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u yayınladığı mesajla kutladı.

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu şampiyonu olan Trabzonspor Kulübünü tebrik ediyoruz. İki dost şehir olan Rize ve Trabzon'un arasına gerek şampiyonluk kutlamaları sırasında gerek öncesinde nifak tohumları atmaya çalışan herkese de bu kardeşliğin hiçbir zaman bitmeyeceğini tekrar hatırlatmak isteriz" denildi.


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Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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