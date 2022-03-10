Çaykur Rizespor, kulüp başkanı Kıran'la ilgili çıkan haberi yalanladı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kulüp başkanı Tahir Kıran'la ilgili "Tahir Kıran şaibe olduğu gerekçesiyle TFF'den bu sezonun tescil edilmemesini talep etti" ifadesiyle çıkan haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran şaibe olduğu gerekçesiyle TFF'den bu sezonun tescil edilmemesini talep etti.' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün ve başkanımız Tahir Kıran'ın böyle bir talebi olmadığı gibi bu tür taleplerin de kesinlikle karşısındadır. Tamamen hayali olarak kurgulanan bu haberlerin doğru olmadığını kamuoyuna saygı ile duyururuz."