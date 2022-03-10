Çaykur Rizespor, kulüp başkanı Kıran'la ilgili çıkan haberi yalanladı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, kulüp başkanı Kıran'la ilgili çıkan haberi yalanladı

10.03.2022 22:40
Çaykur Rizespor, kulüp başkanı Kıran'la ilgili çıkan haberi yalanladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kulüp başkanı Tahir Kıran'la ilgili "Tahir Kıran şaibe olduğu gerekçesiyle TFF'den bu sezonun tescil edilmemesini talep etti" ifadesiyle çıkan haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kulüp başkanı Tahir Kıran'la ilgili "Tahir Kıran şaibe olduğu gerekçesiyle TFF'den bu sezonun tescil edilmemesini talep etti" ifadesiyle çıkan haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran şaibe olduğu gerekçesiyle TFF'den bu sezonun tescil edilmemesini talep etti.' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün ve başkanımız Tahir Kıran'ın böyle bir talebi olmadığı gibi bu tür taleplerin de kesinlikle karşısındadır. Tamamen hayali olarak kurgulanan bu haberlerin doğru olmadığını kamuoyuna saygı ile duyururuz."

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Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Tahir Kıran, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, kulüp başkanı Kıran'la ilgili çıkan haberi yalanladı - Son Dakika


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