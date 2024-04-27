Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü ile yarın sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Futbolcular, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana koşuyla başladı.
5'e 2 pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda çift kale maçın ardından tamamlandı.
Sakatlığı devam eden Laine, Faye, Benhur Keser ve Mithat Pala, çalışmada yer almadı.???????
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