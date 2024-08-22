Çaykur Rizespor, Okechukwu Godson Azubuike ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Okechukwu Godson Azubuike ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Nijeryalı futbolcu Okechukwu Godson Azubuike ile karşılıklı anlaşma sağlayarak yollarını ayırdı. Azubuike'ye takıma verdiği katkılardan dolayı teşekkür eden kulüp, başarılar diledi.

22.08.2024 19:17
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Nijeryalı futbolcu Okechukwu Godson Azubuike ile yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Azubuike ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Azubuike'ye takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Okechukwu Godson Azubuike ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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