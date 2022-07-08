Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncunun transferi için Kocaelispor ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Benhur Keser'i kadrosuna kattı - Son Dakika

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