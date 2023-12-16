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Çaykur Rizespor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı. Sakatlığı bulunan Attilla Mocsi'nin tedavisi devam ediyor.

Çaykur Rizespor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
16.12.2023 - 14:13,
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular koşunun ardından kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlığı dolayısıyla idmana katılmayan Attilla Mocsi'nin ayak bileğindeki ödemin giderilmesi için tedavisine devam ediliyor.

Rize temsilcisi, yarın yapacağı çalışma ile hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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Trendyol Süper Lig, İlhan Palut, Pendikspor, Rizespor, Son Dakika

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