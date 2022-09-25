Çaykur Rizespor, Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

25.09.2022 13:22
Çaykur Rizespor, Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Bodrumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Bodrumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koşu gerçekleştirdi. 5'e 2 orta oyunuyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Yeşil-mavili ekip, Bodrumspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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Kaynak: AA

Bülent Korkmaz, Mehmet Cengiz, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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