Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükselmek için var gücüyle mücadele ediyor - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükselmek için var gücüyle mücadele ediyor

Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükselmek için var gücüyle mücadele ediyor

15.05.2023 12:32

Spor Toto 1. Lig'de yarın oynanacak 37. haftanın ardından Süper Lig'e yükselecek ikinci ekip Çaykur Rizespor olabilir. Ligde son 2 hafta öncesinde ligi 2. bitirebilecek 66 puanlı Çaykur Rizespor ile 61 puanlı Pendikspor bulunuyor. Düşme hattında ise 33 puanlı Erzurumspor FK ile 34'er puana sahip Altınordu ve Gençlerbirliği'nden biri daha ligden düşecek.

Spor Toto 1. Lig'de yarın oynanacak 37. haftanın ardından Samsunspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek ikinci ekip Çaykur Rizespor olabilir.

ÇIKACAK VE DÜŞECEKLER BELLİ OLUYOR

Dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle yarın oynanacak 37. haftada takımlar önemli müsabakalara çıkacak. Tüm karşılaşmaların saat 17.00'de başlayacağı haftanın ardından Yılport Samsunspor'dan sonra Süper Lig'e yükselecek ikinci ekiple, Altaş Denizlispor'dan sonra lige veda edecek ikinci takım belli olabilir.

ÇAYKUR RİZESPOR, SÜPER LİG YOLUNDA

Ligde son 2 hafta öncesinde ligi 2. bitirebilecek 66 puanlı Çaykur Rizespor ile 61 puanlı Pendikspor bulunuyor. Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Göztepe'yi mağlup ettiği takdirde doğrudan Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek. Beyçimento Bandırmaspor'u konuk edecek Pendikspor'un puan kaybı halinde Çaykur Rizespor, ne sonuç alırsa alsın ligi ikinci sırada bitirecek.

ALTINORDU, ERZURUMSPOR VE GENÇLERBİRLİĞİ ATEŞ HATTINDA

Ligde son 2 haftaya düşme hattında giren 33 puanlı Erzurumspor FK ile 34'er puana sahip Altınordu ve Gençlerbirliği'nden biri daha ligden düşecek. Yarınki Altınordu-Erzurumspor FK maçında Altınordu, müsabakayı kazanması halinde ligde kalmayı garantileyecek. Erzurumspor FK'nin mağlubiyeti ve Gençlerbirliği'nin konuk edeceği Sakaryaspor'u yenmesi durumunda Erzurum temsilcisi, TFF 2. Lig'e düşecek.

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