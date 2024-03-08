Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Galatasaray maçında iyi savunma yapamadık - Son Dakika
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Galatasaray maçında iyi savunma yapamadık

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray maçında iyi savunma yapamadıklarını ve farklı mağlubiyetten dolayı özür dilediklerini söyledi. Palut, ayrıca takımın savunma hatalarını ve agresiflik eksikliğini vurguladı.

08.03.2024 23:07
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda 6-2 kaybettikleri Galatasaray maçında iyi savunma yapamadıklarını söyledi.

Palut, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısına sakatlanarak oyuna devam edemeyen Mithat Pala'nın durumu hakkında bilgi vererek başlayan Palut, "Mithat, bileğinde kırık şüphesiyle hastanede. Tetkikleri yapılıyor. Umudumuz sakatlığın minimum derecede olması. Ancak ilk tetkikler çok da iç açıcı değil." dedi.

Farklı mağlubiyetten dolayı Çaykur Rizespor camiasından özür dileyen tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"Yediğimiz ilk gole kadar dengeli bir maçtı. 2-0'dan sonra oyuna tutunmaya çalıştığımız anlarda golü bulduk. 'Acaba oyuna tutunabilir miyiz, yeniden maça dahil olabilir miyiz?' dediğimiz anlarda gol yemeye devam ettik. Hem 2-1'den sonra hem de 4-2'den sonra Galatasaray bize umutlanma şansı bile vermedi. Topun arkasında savunma yaparken iyi değildik. Kaybettiğimiz toplar sonrası dönüşlerde kritik müdahalelerle atakları sonlandırma anlamında da iyi savunma yapamadık. Top bizdeyken üretmeye çalıştık, pozisyonlara girdik. Ancak çok kötü defans yaptık. Böyle bir deplasmanda bu kadar kötü defans yapınca yenilgi kaçınılmaz olur. Bunun üzerine kalemize gelen topların büyük yüzdesi gol olunca da bu mağlubiyet ağır bir skor halini aldı. Kötü sonuçtan dolayı camiamızdan özür diliyoruz. Kötü bir performans sergiledik. Galatasaray'ı da tebrik ediyorum."

İlhan Palut, Dal Varesanovic'in sakatlığının etkilerini yaşadığını belirterek, "Dal'ın hafta içindeki sakatlık sürecindeki kaygılarımız tamamen sahaya yansıdı. Her karar size hata olarak dönebilir ama bu benim adıma göz göre göre oldu." ifadelerini kullandı.

Yeşil-mavili takımın teknik direktörü, yaptıkları hataların cezasını çektiklerini dile getirerek, "Bu kadar kötü performansımız bir şekilde futbolun kırılma anlarıyla cezalandırıldı. Oyun 6-2'yi göstermiyor ama sahada doğruları yapmayınca futbol cezayı kesiyor. Bugün başımıza bu geldi." şeklinde görüş belirtti.

"Sezon başından beri yeterli agresiflikte değiliz"

Sezon başından beri savunma hataları yaptıklarını vurgulayan Palut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takım savunması anlamında sezon başından beri yeterli agresiflikte değiliz. Yeteri kadar ikili mücadele kazanamıyoruz. Önde kazanamadığımız ikili mücadeleleri de ceza sahası içi ve çevresindeki sert, kararlı müdahalelerle savuşturamıyoruz. Bu üzerine çok durduğumuz konu ama hala eksiğiz. Hiçbir duruş gerekli agresiflik olmadığı sürece sizi savunma anlamında istediğiniz sonuca götürmez. Konumlanma anlamında çok büyük hatalar yapmıyoruz ama bunu daha çok birebir kazanmak, hava topu kazanmak, öncelik alan hamlelerle pekiştiremediğimiz için gol yiyoruz. Bugün buna, şuta hazırlanan oyuncuyu önde karşılamama parametresini de ekleyebilirsiniz. Hala düzeltmeye çalışacağız, hatalarımızın üstüne gideceğiz. Bugün zor bir skorla karşı karşıyayız. Bir şekilde hataları gösterirken takımımızı da mental olarak kazanmak zorundayız."

"6 gol yiyince hakemi konuşmaya yüzünüz olmuyor"

İlhan Palut, skordan dolayı hakem hatalarını konuşamadığını söyledi.

Yedikleri ikinci golden önce kendilerine faul yapıldığını savunan Palut, "6 gol yiyince hakemi konuşmaya yüzünüz olmuyor. Penaltının üzerine çok gidilecek pozisyon olmadığını düşünüyorum. Ancak ikinci gol öncesinde bence bir faul verilebilirdi. Taha'nın ayağına net bir müdahale var. Ancak öyle bir skor ortaya çıktı ki bir teknik direktör olarak, ikinci golden önce faul verilse işlerin değişebileceği konusunda emin değilim. Takımımın 100 dakikalık performansını gördüğüm zaman, 'O kırılma anıydı. Yoksa biz buradan bambaşka bir skorla evimize dönerdik.' diyemiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Galatasaray maçında iyi savunma yapamadık - Son Dakika

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