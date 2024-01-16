 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Kupada ilerlemek isterdik ama başaramadık - Son Dakika
Üye Girişi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Kupada ilerlemek isterdik ama başaramadık

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda MKE Ankaragücü'ne 3-1 kaybettikleri maçla ilgili, 'Kupada ilerlemek isterdik ama başaramadık.' dedi. Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında MKE Ankaragücü'nün ilk yarıda daha istekli ve hücumda daha iyi olduğunu belirtti. Ayrıca, aleyhlerine verilen penaltılarla ilgili olarak hakemin kararlarını doğru ya da yanlış olduğunu göreceğini söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Kupada ilerlemek isterdik ama başaramadık
16.01.2024 - 21:57,
Abone Ol

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda MKE Ankaragücü'ne 3-1 kaybettikleri maçla ilgili, "Kupada ilerlemek isterdik ama başaramadık." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, ilk yarı MKE Ankaragücü'nün çok daha istekli oynadığını ve hücumda daha iyi olduğunu belirterek, "İkinci yarı daha dengeliydi. 1-0'ken iyi oynadık ve golü attık. MKE Ankaragücü de skoru korumak için değişiklikler yapınca, uzatmalara gitmesi avantaj olacaktı. Kupada ilerlemek isterdik ama başaramadık." ifadelerini kullandı.

Maçın son bölümünde aleyhlerine verilen iki penaltının sorulması üzerine Palut, "Hakem, kararlarını verdi. O da doğru ya da yanlış olduğunu görecektir. Birilerinin susması gerekiyor artık, o susan biz olalım." değerlendirmesinde bulundu.

İlhan Palut, "Takım çalıştırmadığınız dönemde MKE Ankaragücü'nden teklif aldınız mı?" sorusuna ise "MKE Ankaragücü'nden teklif almadım." cevabını vererek sözlerini sonlandırdı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye Kupası, MKE Ankaragücü, İlhan Palut, Rizespor, Maç, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Kupada ilerlemek isterdik ama başaramadık - Son Dakika


21:58
Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12
İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü
20:44
CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
20:41
Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı
20:39
ABD'de kutup soğukları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti ABD'de kutup soğukları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti
19:48
TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02
SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak

Son Dakika
21:58 Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12 İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü
20:44 CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
20:41 Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı
20:39 ABD'de kutup soğukları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti
19:48 TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02 SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak
18:45 Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 22:13:10. #1.12#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Kupada ilerlemek isterdik ama başaramadık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement