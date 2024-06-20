Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Oyuncularımıza transfer teklifleri geldi - Son Dakika
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Oyuncularımıza transfer teklifleri geldi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 2023-2024 sezonunda oyuncularının gelişimi anlamında başarılı olduklarını ve bazı futbolcularına transfer teklifleri geldiğini açıkladı. Palut, yeni sezonda da takımın başında olacaklarını belirtti ve geçen sezonun keyifli geçtiğini ifade etti.

20.06.2024 11:20
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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 9. bitiren Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, oyuncu gelişimi anlamında çok iyi bir sezon geçirdiklerini ve bazı futbolcularına transfer teklifi geldiğini söyledi.

AA'nın Süper Lig'de geride kalan sezonun ardından teknik adamların değerlendirmelerde bulunduğu dosya haberlerin bu bölümünde İlhan Palut'a yer verildi.

Yeni sezonda da Çaykur Rizespor'un başında olacak Palut, 2023-2024 sezonunun kendileri için keyifli geçtiğini dile getirdi.

Geçen sezon uzun süre Avrupa kupalarına katılma yarışı içinde olduklarını hatırlatan Palut, camianın iyi dayanışma örneği gösterdiğini, taraftarın her şartta takıma sahip çıktığını aktardı.

İlhan Palut, Çaykur Rizespor'un 2023-2024 sezonuna her türlü dengeyi gözeterek başladığını kaydederek, "Sezon yapılanmasında alt ligden gelen 12 oyuncuyla devam ettik. Alt ligden gelen oyuncularımız ligde uzun süreler aldı. Mithat Pala, Benhur Keser, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Olawoyin gibi oyuncular takımın önemli parçaları oldu." dedi.

Takıma sezon başında 17 yeni oyuncunun katıldığını aktaran Palut, şöyle devam etti:

"Bunların birçoğu genç oyunculardı. Bosna Hersek, Finlandiya, Macaristan ligi gibi mücadele gücü kağıt üzerinde yüksek olmayan liglerden oyuncular aldık. Genç ve maliyeti bize uygun oyunculardan bir takım kurduk. Sezon başında takım için risk olarak değerlendirilebilirdi. Takımımızdaki çoğu oyuncunun Süper Lig tecrübesi yoktu. Transferin sonlarına doğru Hojer ve Shelvey gibi tecrübeli oyuncuları, ligin 5. veya 6. haftasında aramıza kattık. Oluşturduğumuz takım ile dönem dönem iyi gitmeyen periyotlarımız oldu ama genel manada oyuncular iyi bir gelişim gösterdi."

Palut, Avrupa kupalarına katılma yarışının camiayı heyecanlandığını dile getirerek, "Ligin 31. haftasında Avrupa potasında bir Çaykur Rizespor vardı. Çok uzun süre Avrupa kupalarına katılmayı zorladık ama özellik Ankaragücü ve Beşiktaş maçlarında son dakikada yediğimiz goller gerçekten takımda kırılma yaşattı. Son 5 hafta tabiri caizse savrulduk. İnişli çıkışlı geçişlerimiz olsa da ligi iyi bir şekilde bitirdik." ifadelerini kullandı.

"Takımda 8 oyuncumuz milli takımlarına gitti"

İlhan Palut, takımda birçok oyuncunun çok iyi gelişim gösterdiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Oyuncu gelişimleri çok değerli. Varesanovic, Emirhan Topçu, Muhammet Taha Şahin'in alt ligden gelip adaptasyonu, Benhur Keser, Mithat Pala, Olawoyin gibi oyuncuların Süper Lig uyumu, Zeqiri ve Mocsi gibi oyuncuların kendi ülkelerinde milli takıma gitmesi, oyuncuların gelişimlerini anlatan parametreler. Takımda 8 oyuncumuz milli takımlarına gitti. Birçoğu ilk kez milli forma altına girdi ve bu duyguyu yaşadı. Olawoyin, Nijerya gibi zor bir milli takımda kendine yer buldu. Oyuncu gelişimi anlamında çok iyi bir sezon geçirdik. Kulübümüze, bazı oyuncularla ilgili ciddi teklifler geliyor. Gönül isterdi ki son 5 haftadaki savrulmayı da yaşamayıp ligi daha iyi bir yerde bitirelim ama genel manada iyi bir sezon oldu."

Palut, Çaykur Rizespor'un sezon başındaki en büyük hedefinin iskelet kadroyu oluşturmak olduğunun altını çizerek, "Çaykur Rizespor her sene yeniden bir takım yapmaya çalışan bir kulüpken, takıma bir iskelet oturtmaya çalıştık ve bunu nispeten başardık. Transferde elbette bu yıl ihtiyaçlarımız var. Bunu inkar edemeyiz. Transferde yeni eklemeler yaparken, takım kalitemizi de yukarı çekmeye çalışacağız. 2024-2025 sezonunda da sporseverlere keyif veren, pozitif futbol oynamaya çalışan, iyi bir Rizespor izlettirmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini anlatan Palut, belirlenen oyuncular ile temasların sağlandığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Oyuncularımıza transfer teklifleri geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Oyuncularımıza transfer teklifleri geldi - Son Dakika
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