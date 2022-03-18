Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçından notlar - Son Dakika
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Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçından notlar

18.03.2022 20:24
Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 30 haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Trabzonspor, geçen haftaki Göztepe maçının başlangıç 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 30 haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Trabzonspor, geçen haftaki Göztepe maçının başlangıç 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavililerde cezalı Uğurcan Çakır'ın yerine Erce Kardeşler, sakatlığı bulunan Trondsen'in yokluğunda İsmail Köybaşı görev yaptı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, orta alanda Berat Özdemir'i yedek kulübesine çekerken, bu oyuncunun yerine Dorukhan Toköz'ü görevlendirdi. Avcı, forvette de Cornelius'un yerine Djaniny'i tercih etti.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Vitor Hugo, Anders Trondsen ile cezalı Tymoteusz Puchacz ve Uğurcan Çakır kadroda yer alamadı.

Uğurcan Çakır'ın yokluğunda Abdülkadir Ömür, kaptanlık pazubendini takan isim oldu.

-Denswil 11'de

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle hafta içi takımla hiç çalışamayan Stefano Denswil, ilk 11'de sahaya çıktı.

Edgar ve Hugo gibi oyuncuların yokluğunda stoperde düzenli olarak forma giyen Hollandalı futbolcu, Ahmetcan Kaplan ile görev yaptı.

Rize'de 4 değişiklik

Çaykur Rizespor'da geçen haftaki Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre 4 oyuncu değişikliğine gidildi.

Yeşil-mavililerde sakatlığı bulunan Selim Ay'ın yerine Ponck, Bolasei'nin yerine Alper Potuk, Eren Albayrak'ın yerine Cemali Sertel, kırmızı kart cezalısı Baiano'nun yokluğunda da Sabo görev aldı.

Maç öncesi sahadaki kar örtüsü temizlendi

Rize'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Çaykur Didi Stadı'nın saha zemininde kar örtüsü oluştu.

Maçın hakemi Volkan Bayarslan'ın incelemelerin ardından taraftarların da yardımıyla temizlenen saha, futbol oynamaya elverişli hale getirildi.

Karşılaşma temizleme çalışmaların uzaması nedeniyle 20 dakika gecikmeli olarak 20.20'de başladı.

İki takım oyuncuları birlikte sahaya, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı nedeniyle şehitlerin anıldığı pankartla çıktı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçından notlar - Son Dakika


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