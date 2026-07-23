Çaykur Rizespor'un Genç Yıldızları Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor'un Genç Yıldızları Hedeflerini Açıkladı

23.07.2026 11:18
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Çaykur Rizespor'un genç oyuncuları Tosun ve Ayhan, yeni sezonda kadroda yer almayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un genç oyuncuları Mustafa Coşkun Tosun ve Yakup Ayhan, yeni sezonda takım kadrosunda yer almayı hedefliyor.

Yeşil-mavili ekibin kamp kadrosunda yer alıp Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan genç oyuncular, kamp dönemini iyi geçirip yeni sezonda şans bekliyor.

Genç forvet 17 yaşındaki Mustafa Coşkun Tosun, AA muhabirine, 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giydiğini söyledi.

Milli formayı giyme hayali kurduğunu ifade eden Tosun, "Çocukken hayalini kurduğum, rüyalarıma gelen şeyleri yaşadım. Milli takıma gidip formaya baktığım zaman gördüğüm ay-yıldız gerçekten benim için çok gurur vericiydi ama artık bitti. Artık yeni bir serüvene adım atmayı düşünüyorum. Bundan sonraki hedefim buralardan geçiyor. Kendimi geliştirip üstüne koyarak milli formayı A takımda giymek isterim." dedi.

Tosun, Erzurum'da yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Recep (Uçar) hocamız bizim üzerimizde çok duruyor. Küçük, büyük ayırmıyor onun için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ağabeylerimizin, hocalarımızın dediklerini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu böyle devam eder. Lig başladığında da süre bulup kendimizi göstermeyi düşünüyoruz. Ligimizdeki futbolcular çok güçlü takımımızda da önemli oyuncular var ve o yönde fırsat bulursak kendimi güçlendirmeyi amaçlıyorum. Yaşıma göre güçlüyüm ama daha da güçlü olabileceğimi düşünüyorum. Oyunun içindeki taktikler bu seviyede önemli oluyor."

Yakup Ayhan: "Hedefim ilk 11'de oynamak"

Takımın altyapısında gösterdiği performansla A takım kadrosuna seçildiğini anlatan 18 yaşındaki stoper Yakup Ayhan da "Hocamız bizi çalışmalara katıyor. Sezon başı kamplar genelde yoğun ve yorucu geçiyor. Şu an her şey iyi gidiyor ve sakatlanmadan yolumuza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ayhan, Karadeniz ekibinde geçirdiği günlerin önemli olduğunu söyleyerek, "Kariyerimin başı ve burada geçirdiğim günler ileride unutamayacağım günler olacak. Geçen sene eksiklerim çoktu ama bunları zamanla aştığımı düşünüyorum. İyi hazırlanıp hocamızın taktiklerine bağlı kalıp bana şans verirse oynamak istiyorum. Şu an anı yaşıyorum. Hedefim ilk 11'de oynamak." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Rizespor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'un Genç Yıldızları Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika

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