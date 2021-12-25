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Çaykur Rizespor, yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak - Son Dakika

Çaykur Rizespor, yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak

25.12.2021 11:17
Çaykur Rizespor, yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Son maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Rize temsilcisi, 17 puan ile ligin 17. sırasında yer alıyor.

Karadeniz temsilcisinde, kırmızı kart cezalısı Alper Potuk ve Fabricio Baiano bu mücadelede görev alamayacak. Sakatlıkları devam eden Phiri ve Dabo'nun da kadroda yer alması beklenmiyor.

Yeşil-mavililerde sakatlığı geçen Gökhan Akkan ile Sabo ve Boyd takımın son çalışmasında yer aldı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, bu oyuncularla ilgili son kararı, sağlık kurulunun raporu doğrultusunda verecek.

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Rizespor, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak - Son Dakika
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