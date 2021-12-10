Çaykur Rizespor, yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Yeşil-mavililer, bu sezon ligin 9. haftasında Erkan Özdamar'ın görev yaptığı Giresunspor mücadelesini deplasmanda 2-0 kaybetmişlerdi.
Ligde geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen yeşil-mavililer, 15 maç sonunda 10 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.
Rize ekibinde, ameliyat edilen Ronaldo Mendes dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Yeşil-mavililer son hazırlığını bugün yaparak Mehmet Cengiz Tesisleri'nde kampa girecek.
Kaynak: AA
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